Reggio Calabria – Domenico Rosaci terrà la conferenza “Da Iside ad Emma”a

Venerdì 19 luglio alle ore 18.30, presso La Fattoria Urbana a Catona, Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza “Da Iside ad Emma: L’archetipo femminile dall’antico Egitto a Flaubert.”

La società umana è cambiata radicalmente, nel corso dei millenni, perché a mutare nel tempo è stata la visione del mondo, gli archetipi fondamentali.

Uno degli archetipi principali che ha subito un vero e proprio ribaltamento è stato certamente quello della Donna.

Il mondo arcaico e poi quello antico rappresentavano tale archetipo col mito di Iside: la Grande Madre, la Maga, la Dea.

A metà del secolo XIX Gustave Flaubert, uno dei massimi scrittori europei, creò con il personaggio di Emma Bovary un vero e proprio archetipo della donna contemporanea, dal quale si trasse il termine “bovarismo”, e che si consoliderà ulteriormente nel secolo successivo, arrivando a noi con straordinaria attualità.

Per farci comprendere in quale direzione gli esseri umani, e non solo le donne, hanno camminato.