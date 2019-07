Reggio Calabria – Domani presentazione Trailer “Sandrino – Il film”

Condividi

Sono trascorsi meno di due mesi dall’ufficiale “stop alle riprese” ma “Sandrino – Il Film” ha già un suo Trailer che verrà presentato alla stampa sabato 27 luglio, alle ore 10:30, presso il locale “Birri Basta”, uno dei main sponsor del film, in via Cattolica Dei Greci, 24 a Reggio Calabria.

Saranno presenti all’incontro il protagonista del film, Pasquale Caprì, i co-protagonisti Benvenuto Marra, Giorgio Casella e il regista Lorenzo Amadeo.

“Ho deciso di buttarmi in questa avventura – ha spiegato Pasquale Caprì – perché dopo tanti anni di spettacoli in piazze, teatri e locali, trasmissioni televisive e radiofoniche, di video comici sui social network, di sketch pubblicitari che mi hanno regalato tanta popolarità e tante soddisfazioni, era necessario fare un ulteriore step. E tra tentare la fortuna oltre i confini calabri o restare per realizzare qualcosa di più grande, ho scelto di fare questo film – ha aggiunto-.

L’idea di “Sandrino – Il Film” nasce così, quasi per caso, da conversazioni tra Pasquale Caprì e il fraterno amico Peppe Meduri e poi con Benvenuto Marra e Giorgio Casella (gli zii di Sandrino nel film). Da quel momento, Caprì mette su carta battute, aneddoti, frammenti di vita vissuta e tutto ciò che da sempre contraddistingue Sandrino, creato osservando il reggino medio, in particolare quello originario della zona Sud della città. “Sandrino è un giovane che ama divertirsi, corteggia (a modo suo) le donne, segue il calcio, non si droga, sta dalla parte dei più deboli ed un ragazzo estremamente sincero e diretto – ha poi concluso -. Forse troppo”.

Ma cosa accadrà a Sandrino nel film? Lo vedremo accanto ai suoi zii, Ben, imprenditore di successo, persona distinta, benestante, impeccabile che tenta di portarlo sulla retta via e di costruirgli un futuro, e Giorgio, eterno Peter Pan, persona stravagante, amante della bella vita ed allergico al lavoro, che cerca invece di trascinare Sandrino nel suo mondo.

E da questo trio scaturiranno momenti di grande ilarità, sketch inediti e una grande sorpresa… Ma per scoprirla bisognerà attendere la prima al cinema di “Sandrino – Il Film”, nelle migliori sale dal prossimo autunno.