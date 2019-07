Reggio Calabria: domani la conferenza “Riformiamo insieme la sanità calabrese”

Condividi

Si terrà domani, nella sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria la conferenza “Riformiamo insieme la sanità calabrese”. L’evento inizierà alle ore 11.00.

Interverranno: Giacomo Panizza, Rubens Curia. Presenzierà:Nicola Irto; coordinerà i lavori il giornalista Filippo Diano. Saranno presentate, per l’occasione, le “Linee guida per una riforma della sanità in Calabria”.

Il Documento è stato elaborato nel corso dei mesi intercorsi dal 18 dicembre 2018 al primo luglio 2019, in seguito ad una serie di incontri scaturiti dalle numerose presentazioni in giro per la Calabria del libro di Rubens Curia ” Manuale per una riforma della Sanità in Calabria”.”È stato deciso di presentare le “Linee Guida” in Consiglio Regionale, che riteniamo sia la Casa dei Calabresi, e consegnare il “Documento” al Presidente Irto perché tutte le forze politiche possano avere contezza di ciò che, in materia, una “Minoranza Competente” di calabresi propone per salvare la nostra sanità.

Non siamo autoreferenziali, male oscuro della nostra sanità, né saccenti, ma non siamo disponibili a fare da spettatori paganti (vedi aumento dell’Irap e dell’Irpef); siamo aperti a ogni confronto dove il nodo fondamentale è una profonda RIFORMA ORGANIZZATIVA e ETICA del nostro Servizio Sanitario Regionale e le imminenti elezioni regionali, tenuto conto della gravità in cui versa la nostra sanità, non può essere un alibi per rinviare al prossimo anno una seria discussione.

Invitiamo tutte le forze politiche, sociali e sindacali che vorranno condividere con noi questo viaggio il cui porto è la tutela della salute dei calabresi in quanto “Bene Comune” a partecipare”.