Reggio Calabria – Domani intitolazione della nuova via Diego Malara

Si terrà domani venerdi 19 luglio alle ore 17:00 la cerimonia di intitolazione della nuova Via Diego Malara (prima traversa di via Pio XI, dall’incrocio con via Sbarre Centrali). Nato nei primi anni del ‘900, Malara è stato tra i fondatori del movimento Scout nella Città di Reggio Calabria, vicepresidente Avis e Consigliere comunale.

Alla cerimonia di intitolazione sarà presente il sindaco Giuseppe Falcomatà oltre ai rappresentanti della Commissione Toponomastica comunale.