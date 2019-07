Reggio Calabria: continuano le riunioni di quartiere promosse da MITI Unione del Sud

Condividi

Dopo le tappe di Ravagnese, Archi e Ortì,Santa Caterina e San Brunello, continua il percorso avviato sul territorio di Reggio Calabria (ex 15 circoscrizioni) al fine di fornire a tutti i cittadini le informazioni necessarie per poter attuare gli istituti di partecipazione diretta e quelli di controllo previsti dalle normative vigenti ma fin oggi, purtroppo, non adeguatamente pubblicizzati né applicati nella loro originaria funzione.

I quartieri e le periferie, infatti, non potranno esser valorizzati senza l’avvio di un canale di comunicazione in grado di vincolare l’amministrazione comunalesugli interventi urbani, così come le istanze e le proposte dei cittadini non vanno lasciate in balia dei vari intermediari o subordinate alla discrezionalità degli organi responsabili del servizio pubblico.

Ecco perché come attivisti del MITI Unione del Sud stiamo organizzando in ogni quartiere della città delle riunioni finalizzate ad attuare le procedure di autotutela disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 95 del 2016.

A tal fine, si invitanoi cittadini a partecipare alla prossima riunioneche interesserà i residenti delle zone di Sbarre inferiori e Rione Pescatori/Ferrovieri e si terràGiovedì18 luglio, alle ore 18:30, presso il Caffè Putortì in via Sbarre inferiori n. 2 – (RC).

Saranno quindi fornite le informazioni ed il supporto necessario per la costituzione dei Comitati civici territoriali previsti dallo Statuto e dal sopraindicato Regolamento comunale, nondimeno i residenti che già hanno avviato dei comitati o dei gruppi spontanei potranno ufficializzare le proprie attività ed avviare un canale istituzionale per l’attuazione delle proprie istanze.

Inoltre verranno offerte tutte le dovute delucidazioni affinché gli abitanti possano usufruire di altri importanti istituti normativi e regolamentari che consentiranno la completa informazione e la partecipazione diretta nell’elaborazione ed attuazione dei programmi di governo, nonché nella gestione delle risorse pubbliche, in linea con gli articoli del Regolamento.

Inoltre i cittadini avranno la possibilità di sottoscrivere la petizione popolare, promossa dagli attivisti del M.I.T.I. Unione del Sud, che verrà presentata al Consiglio Comunale e discussa in commissione competente, ai sensi dell’articolo 19 dello stesso Regolamento, al fine di rafforzare la partecipazione diretta dei Comitati e fornire agli stessi una funzione propositiva e di controllo vincolante. Al contrario delle ultime disposizioni comunali in materia che ancora non sono state approvate in Consiglio Comunale e di cui se ne è chiesta la sospensione in quanto tese a mutare i Comitati civici in strutture partitiche, accompagnate da meccanismi di cooptazione e limitazioni alla partecipazione indiscriminata a tutti i cittadini.

Si comunica altresì che gli attivisti saranno presenti sui quartieri nei giorni precedenti l’incontro per garantire un’informazione capillare dell’iniziativa ed agevolare la sottoscrizione della petizione.

Per ulteriori informazioni sul cronoprogramma del percorso informativo che si sta svolgendo sull’intero territorio urbano e per manifestare la richiesta di adesione alle attività in corso, si invitano gli interessati ad inviare il proprio nominativo, indicando il quartiere di residenza ed un contatto personale, al seguente indirizzo e-mail:

mitiunionedelsud@gmail.com

Gli attivisti del M.I.T.I. Unione del Sud