Reggio Calabria – Ass. educativi, Caracciolo: ‘Fallimento della giunta Falcomatà’

“È un’estate rovente per gli Assistenti educativi tra mancati pagamenti e incertezze circa le loro tutele”.

A denunciarlo è la capogruppo di Forza Italia in seno al Comune di Reggio Calabria Mary Caracciolo.



“Per questo – evidenzia – servono chiarimenti urgenti circa la nuova gara sull’affidamento del servizio degli assistenti educativi e li chiederemo nelle Commissioni appropriate.

La nuova modalità di affidamento del servizio, reclutamento e di tutela degli assistenti educativi è stata definita dall’Assessore al ramo del Comune di Reggio Calabria come una rivoluzione”.

Non è di rivoluzioni che si necessitava ma di normalità e tutela sia per gli assistenti sia per gli alunni”.



“É la stessa Amministrazione Falcomatà – tuona – ad aver certificato il proprio fallimento anche su questo servizio così importante, ritornando al modello precedente di organizzazione del servizio mediante affidamento, revocando così ogni validità alla short lista fortemente voluta da questa stessa Amministrazione.

Troppi dubbi desta il nuovo bando sulla capacità di garantire il diritto alla continuità educativa, che vuol dire prima di tutto tutela nei confronti del minore che necessita di una figura che conosca perfettamente il proprio percorso ed dall’altra parte tutela nei confronti degli assistenti in termini di occupazione, che certamente assume oggi a Reggio Calabria grande importanza.

Vorremmo chiarimenti sul perché il Comune espliciti che il costo del servizio è limitato ai momenti di vera e propria attività dell’assistente educativo, dimenticando gli ulteriori costi a carico dell’eventuale affidatario per l’assunzione delle figure in questione.

Il Comune non abbisogna di Rivoluzioni, ma di normalità, come ad esempio la normalità sarebbe pagare queste persone che nonostante il servizio reso attendono ancora i loro corrispettivi da marzo!

Cifre importanti affinché non sia lesa, ancora una volta, la dignità del lavoratore!”.