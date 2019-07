Reggio Calabria – Appuntamento al Cartella

Condividi

Continuiamo a parlare di lavoro: lavoro sempre più precario, senza tutele, schiavizzato, che continua a fare morti. E di repressione durissima ai danni di chi lotta per la difesa dei diritti. Emblematico il caso di ITALPIZZA di Modena, azienda leader nella produzione della pizza congelata, punta di un iceberg fatto di cooperative fasulle, sfruttamento, salari miseri e turni massacranti su cui tuttavia non trapela alcuna notizia sui media mainstream.

Giovedì 18 luglio dalle ore 18.30 ne parleremo al CSOA “Angelina Cartella” di via Quarnaro 1° a Gallico marina con Lello Signoriello (FIOM Modena), Karim Bekkal (SI-Cobas Bologna), Valentina Roberto (SI- Cobas Messina) e con chiunque vorrà confrontarsi su questo tema.