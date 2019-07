Reggina, Redolfi in ritiro: scelta o necessità ?

Condividi

Alex Redolfi lo scorso anno, quando è stato chiamato in causa, non ha quasi mai demeritato.Ha giocato forse meno di quanto avrebbe meritato, a maggior ragione dall’arrivo di un big per la categoria come Gasparetto.Il centrale difensivo, nei giorni scorsi, ha ricevuto diverse richieste dalla Serie C.La motivazione risiede nel fatto che si tratta di un profilo affidabile ad un costo relativamente basso.Basti pensare che, di fatto ,la Reggina lo aveva ingaggiato nel momento in cui la disponibilità era ben altra rispetto a quella garantita dal presidente Gallo.Per il momento Redolfi non appartiene alla schiera dei calciatori rimasti ad allenarsi al S.Agata.Potenzialmente il centrale rappresenterebbe una buona alternativa ai titolari a basso costo e la cosa si sposerebbe con la voglia di dare a Toscano sei centrali affidabili.Al momento sono cinque: Marco Rossi, Gasparetto, Bertoncini, Marchi e, per l’appunto, Redolfi.Considerato che due di loro (Gasparetto e Bertoncini) hanno qualche problema fisicio, tuttavia la scelta di portarlo in ritiro potrebbe anche nascere dall’esigenza di avere qualche difensore in più.Per lui resta, però. la possibilità di convincere Toscano.