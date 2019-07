Reggina, il mercato delle altre: a Catanzaro e Bari stanno nascendo squadre super, il punto

Condividi

Il Catania ha finalmente esonerato ufficialmente Sottil, al suo posto arriva Camplone. Il primo colpo degli etnei dovrebbe essere l’ex Brescia Nana Webleck.L’Avellino, in attesa di dirimere le questioni legate alla società, contende Evacuo alla Reggina.Il Bari sta per piazzare due colpi da categoria superiore: il portiere Frattali e il bomber Antenucci. Si parla di accordi inarrivabili anche per club di Serie B.Il Teramo è la squadra che vuole di più il reggino Ciccio Cosenza.dIl Catanzaro sta piazzando un tris d’autore: arriveranno in Calabria Doudou Mangni, attaccante messosi in luce nel Monopoli, così come l’ex Reggina Gatti per la difesa e Calì per l’attacco.Si puntano, inoltre, Strambelli e Sarao.