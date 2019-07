Reggina: Bergamelli ha detto no, arriva Rossi: pronte le altre alternative

Condividi

Dario Bergamelli non ha accettato la proposta della Reggina prima di capire se la Ternana intendesse puntare o meno su di lui.Taibi si aspettava un Si convinto che non è arrivato e avendo subordinato la risposta all’incontro con la società rossoverde, Bergamelli ha detto praticamente no.Poco male per la Reggina che ha già chiuso per un altro centrale mancino che risponde al nome di Marco Rossi del Siena, con un lungo passato tra A e B.Bertoncini del Piacenza (manca l’accordo con gli emiliani, ma arriverà) e Gasparetto completeranno un’ottima difesa sulla carta.La Reggina si attiverà comunque per ingaggiare giocatori che possono essere alternativi ai titolari in retroguardia.Bertolo e Blondett sono già bloccati.