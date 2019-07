Palizzi (RC), domani l’incontro pubblico del Pd sul regionalismo differenziato

Condividi

La Federazione Metropolitana di Reggio Calabria e il Circolo del Pd di Palizzi, nell’ambito di un’intensa mobilitazione sui temi del regionalismo differenziato, hanno indetto un incontro pubblico per domani 17 luglio ore 21:00 Piazza dei Martiri – Palizzi Marina. A renderlo noto, in un comunicato stampa, è la federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria.

L’eventuale approvazione dei provvedimenti in discussione possono provocare una rottura dell’unità nazionale. Come viene denunciato da autorevoli costituzionalisti, servizi fondamentali delle regioni meridionali quali: ambiente, sanità, scuola, mobilità e investimenti riceveranno un ulteriore colpo e si allargherà ulteriormente il divario tra Nord e Sud del paese. Il Pd reggino – si legge ancora nel comunicato stampa – vuole farsi promotore della costruzione di un’opposizione, la più unitaria possibile, che coinvolga tutte le categorie e fasce sociali.

Su questi temi, dopo il saluto del segretario del Circolo del Pd di Palizzi Franco Caracciolo, si confronteranno con la popolazione dell’Area Grecanica il Presidente di sezione della Corte di Cassazione Domenico Gallo, il coordinatore della Federazione Metropolitana Giovanni Puccio, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Consigliere regionale Domenico Battaglia, il Capogruppo Pd in consiglio regionale Sebi Romeo, il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto.