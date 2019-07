Magna Graecia Film Festival, grande attesa per le masterclass

Condividi

Un’occasione imperdibile per conoscere gli aspetti più accattivanti della settima arte attraverso incontri con grandi maestri del cinema. Addetti ai lavori, appassionati e cinefili potranno assistere alle lezioni (tutte gratuite) dell’attrice Isabella Ferrari – vincitrice nel 1995 della Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e nel 2012 del Marc’Aurelio d’Argento al Festival internazionale del film di Roma per la miglior attrice – il 27 luglio alle ore 19 presso l’Hotel Perla del Porto; dell’attore statunitense Christopher Lambert – fra i protagonisti del panorama cinematografico internazionale, famoso in tutto il mondo per aver interpretato il guerriero scozzese Connor MacLeod nel film culto “Highlander – L’ultimo immortale” – il 28 luglio alle ore 18 al Supercinema; di Valerio Mastandrea – attore di grande successo candidato dieci volte ai David di Donatello per le sue interpretazioni (più una candidatura per il miglior produttore), vincendo quattro volte il premio per “La prima cosa bella”, “Gli equilibristi”, “Viva la libertà” e “Fiore” – il 31 luglio alle ore 17.30 al Supercinema. Non solo cinema alla kermesse fondata e diretta da Gianvito Casadonte: una masterclass sarà tenuta dalla giovane youtuber e cantante Giulia Penna, seguitissima sui social e sul web, il 3 agosto alle 17.30 presso l’Hotel Perla del Porto.