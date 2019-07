Lunedì firma protocollo d’intesa CRPO e assessorato Lavoro

Condividi

La presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità Cinzia Nava e l’assessore regionale al Lavoro e Welfare Angela Robbe firmeranno, lunedì prossimo, 15 luglio, alle ore 15,00, nell’Aula Commissioni di Palazzo Campanella, un protocollo di intesa finalizzato all’affermazione della cultura della non violenza.

“E’ un obiettivo cruciale che porteremo avanti attraverso un piano di interventi integrato, adottando – spiega Cinzia Nava- programmi e strategie comuni rivolte ai giovani studenti, ai gruppi dei pari, alle agenzie formative per eccellenza (scuola e famiglia) ma anche a quelle di ultima generazione. Serve fare sistema e rete per realizzare il necessario percorso di sensibilizzazione sull’uguaglianza nella diversità, in particolare per le donne e i disabili. Questi valori rappresentano una risposta concreta ad ogni forma di ostilità e di pregiudizio fondato sul genere, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali e sociali”.