Lorica in festa per Miss Italia sul lago

Condividi

Lorica si sta vestendo a festa per ospitare la prima selezione regionale di Miss Italia Calabria 2019, in programma domenica 28 luglio. L’importante appuntamento apre l’Estate Florense, il cartellone estivo di musica arte e spettacolo di San Giovanni in Fiore, promosso ed organizzato dall’assessore allo spettacolo ed al turismo, Leonardo Straface.

“Domenica sarà una giornata splendida per Lorica e l’intero altopiano silano – afferma l’assessore Straface – Sarà un pomeriggio dedicato alla bellezza con le Miss, che si contenderanno il titolo di Miss sport Calabria, ma anche alla buona musica per la presenza di Francesco Morrone, giovane e poliedrico artista calabrese già affermato nel panorama della musica nazionale anche grazie al suo tour “Cantautore su due ruote” che lo sta portando, in sella alla sua bici, in giro per l’Italia. Ci sarà spazio e attenzione, poi, per il sociale con la proiezione di un video contro la violenza di genere. Si tratta di un messaggio importante e significativo che il Comune di San Giovanni in Fiore sposa in toto e che fa suo”.

“Per la prima uscita dell’Estate Florense, che quest’anno è particolarmente ricca di iniziative di qualità e prestigio, anche grazie al contributo ed al sostegno della Regione Calabria e di Transumanze –prosegue Straface – stiamo preparando per tutti i visitatori di Lorica magiche sorprese per rendere più suggestivo un paesaggio che è già mozzafiato. Il nostro impegno è massimo e sono certo che riusciremo a stupire quanti vorranno partecipare alla manifestazione”.

“Ringrazio tutti coloro in quali hanno collaborato alla organizzazione dell’intera iniziativa – conclude l’assessore al turismo- con particolare riferimento alla Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, che hanno scelto Lorica e San Giovanni in Fiore per l’importante appuntamento di uno dei concorsi di bellezza più importanti del Paese”.

La selezione di Miss Sport Calabria di Lorica avrà inizio alle 17, vi prenderanno parte ragazze provenienti da tutta la regione e sarà condotta dallo speaker radiofonico e cantante Andrea De Iacovo. Sarà anche presente il corpo di ballo guidato dalla coreografa Lia Molinaro. Le concorrenti verranno selezionate da una giuria di esperti, scelti tra giornalisti, imprenditori e professionisti calabresi.

Due le sfilate: una in abito da sera e l’altra in costume.