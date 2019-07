Lamezia International Film Fest, annunciate nomination del premio “Paolo Villaggio”

Condividi

Il Lamezia International Film Fest, la kermesse cinematografica diretta da Gianlorenzo Franzì che si terrà a Lamezia Terme dal 12 al 16 novembre 2019 (presso il Chiostro Caffè Letterario del complesso monumentale San Domenico), annuncia le nomination del Premio Paolo Villaggio.

Il Premio, istituito lo scorso anno in collaborazione con la famiglia del grande attore, è dedicato alla “commedia d’eccellenza”, in grado di ritrarre lo stato attuale della cultura, della politica e della più stretta e a volte drammatica attualità italiana, in piena continuità con l’eredità culturale della cosiddetta “Commedia all’italiana”. I film selezionati quest’anno sono:

Croce e delizia di Simone Godano;

Bentornato Presidente! di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana;

Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani.

Il manifesto di questa sesta edizione è stato realizzato dal celebre illustratore Sergio Gerasi – che ha firmato anche molte storie di Dylan Dog – e raffigura la sirena Ligeia, simbolo mitologico di Lamezia Terme e protagonista del premio principale del Festival (il Premio Ligeia, appunto) che negli scorsi anni è stato conferito ad artisti come: Carlo Verdone, Enrico Vanzina, Peter Greenaway, Abel Ferrara, Valentina Lodovini, Daniele Ciprì e tantissimi altri.

Il Festival fa parte dell’AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) e per le annualità 2017-2018-2019 rientra nel progetto Vacantiandu, finanziato con Fondi PAC 2017-2020 della Regione Calabria.

Da quest’anno, inoltre, il Festival inaugura una nuova e proficua collaborazione con Gianfranco Cimbalo (Coordinatore Marketing e Comunicazione dell’evento) e la sua Ma&Co, con Francesco Aloe e l’agenzia di pubblicità Zefiro di Cosenza.