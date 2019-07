La Cgil al Pride di Reggio Calabria

Condividi

Anche quest’anno la Cgil di Reggio Calabria insieme al Nidil Cgil e all’Ufficio Nuovi diritti, partecipa al Reggio Calabria Pride, con un’adesione che ogni anno si arricchisce di nuovi significati.

La Cgil è da sempre accanto a chi si batte per l’affermazione dell’uguaglianza e delle pari opportunità, senza distinzioni di orientamento sessuale, genere, razza. In particolare è vicina a chi ha bisogno di sostegno nelle battaglie per la piena tutela dei soggetti più deboli.

Per queste ragioni, la Cgil, costantemente impegnata nel superamento delle discriminazioni sui luoghi di lavoro, aderisce alla manifestazione di sabato prossimo per rivendicare l’intollerabilità della mancanza di rispetto e la necessità di una parità reale.

Noi riteniamo la diversità un arricchimento e la lotte per la conquiste e la difesa dei diritti di tutti un qualcosa di irrinunciabile. Dunque sabato saremo in piazza a Reggio Calabria, sottolineando che in questa fase è quanto mai opportuno esserci, schierarsi, affermando la propria convinta presenza a difesa dell’amore e dei legami a colori perché tutte le relazioni abbiano pari dignità sul piano sociale.

Responsabile Dipartimento Nidil CGIL Reggio Calabria – Locri

Achille Scarfò

Segretario generale CGIL Reggio Calabria – Locri

Gregorio Pititto