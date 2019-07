La Calabria che rema riparte: gazebo nelle piazze e presto tante nuove iniziative

Condividi

Trovare un nuovo slancio, nuove prospettive nel contribuire allo sviluppo sociale della Calabria. Con queste idee ben chiare in mente si sono ritrovati associati e simpatizzanti de Lacalabriacherema. Un aperitivo informale che è servito a mettere nuova benzina nel motore delle idee da cui nasceranno le iniziative culturali e sociali a cui l’associazione è dedita ormai da oltre un lustro.

“La Calabria ha bisogno dell’attivismo dei suoi figli – ha detto Salvatore Cuffaro, presidente dell’associazione dopo Daniele Rossi e Tiziana Muraca -. Sin da quando è nata, Lacalabriacherema si è concentrata nel mettere assieme chiunque avesse voglia di darsi da fare per il territorio con idee e iniziative concrete. Nel solco di quella tradizione, che ha fatto sì che l’associazione diventasse simbolo del civismo più puro, vogliamo ripartire con ancora più entusiasmo, forti anche del contributo di nuovi ingressi. Ma l’associazione è aperta a tutti coloro i quali hanno idee o semplicemente vogliono mettersi al servizio della Calabria: per questo motivo inizieremo, già dai prossimi giorni, a percorrere le strade della nostra regione cercando di intercettare i calabresi che hanno voglia di fare qualcosa di concreto per la regione”.

Il gazebo de Lacalabriacherema, infatti, sarà presto in tante piazze calabresi, il calendario degli appuntamenti è in via di definizione: l’iscrizione all’associazione ha il solo costo di essere attivi e propositivi