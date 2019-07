Juan Lorenzo a Tropea per una serata di Flamenco

Condividi

Giovedì 25 luglio 2019 alle ore 22,00 presso l’Anfiteatro del Porto di Tropea avrà luogo l’attesissimo spettacolo Sevilla Flamenca proposto dal celebre gruppo Juan Lorenzo Flamenco Libre Company composto da eccezionali interpreti tutti di caratura internazionale.

Guidata dal flamenchista Juan Lorenzo saranno presenti sul palco Pilar Carmona, baile y castanuelas, Lara Ribichini, baile, Diego Cambareri, guitarra flamenca, Rosarillo, cante

Stefano Arrigoni, baile y percussion cui si aggiunge la straordinaria partecipazione dell’attrice-ballerina Elena Presti che interpreterà poesie di Garcia Lorca.

Sevilla Flamenca è uno spettacolo basato essenzialmente sull’arte flamenca che si respira in questo capoluogo Andaluso. In ogni città di questa regione della Spagna, esistono differenti tradizioni ed usanze, pertanto varie forme di Flamenco caratteristiche. Lo stile di Sevilla ha radici antiche ed è uno dei più ricchi ed affascinanti. Il programma inizia con una parte dedicata alla chitarra flamenca da concerto, che ricorda lo stile di Nino Ricardo, massimo esponente sevillano, per poi concentrarsi sul “cante” y “baile” in un crescendo forte e dinamico. La “Sevillanas” è la danza più tipica che prende il nome dalla città medesima. Basti pensare alla “Feria de Abril”, ossia la festa più importante e caratteristica, dove tutta la popolazione è coinvolta ballando e cantando ininterrottamente tale motivo folklorico. In conclusione avremo il “Fin de Fiesta”, che è la parte più ritmica ed energica dello spettacolo, in cui l’improvvisazione ed il divertimento si fondono in un finale travolgente ed appassionato.

La compagnia FLAMENCO LIBRE, fondata nel 1996 da Juan Lorenzo, si esibisce regolarmente nei principali teatri e festival di tutto il mondo. Nel 1997 la Compagnia collabora con l’unica istituzione flamenca riconosciuta nel mondo la “Fundacion Cristina Heeren de Sevilla dove, con essa, e precisamente con il maestro José Luis Postigo, creerà il fortunato spettacolo lo spettacolo “El Flamenco de Sevilla”, che da allora è ininterrottamente in tournée nei principali paesi europei (Italia, Svizzera, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna). La compagnia è stata ospite delle principali trasmissioni televisive europee e per limitarci all’Italia è stata ospite su RAI1 e Canale 5.

Vanta numerose collaborazioni con grandi personalità come Manolo Marin, José Greco, Antonio Marquez, Oscar Herrero, Antonio Castro, El Junco, Antonio Molina.

La manifestazione rientra fra gli eventi promossi da AMA Calabria con il sostegno del Fondo Unico dello Spettacolo del MiBAC Direzione Generale dello Spettacolo con il cofinanziamento della Regione Calabria Assessorato alla Cultura nell’ambito del piano di Azione e Coesione 2014/2020 Asse 6.7.1 TRIENNIO 2017/2019 Azione 1° Grandi Festival ed Eventi Internazionali e del Comune di Tropea.

Importante sul territorio la collaborazione che AMA Calabria realizza, ormai da anni con l’Associazione Tropea Musica.

Il programma dopo una Introduzione Musicale prevede l’esecuzione di Sevillana (voce recitante Elena Presti, testi di F.G. Lorca), Tango (coreografia Elena Presti, musiche Juan Lorenzo), di Alegrias (coreografia Pilar Carmona – voce recitante Elena Presti, testi di F.G. Lorca), di Guajira

(musiche Juan Lorenzo, Diego Cambareri), di Siguiriyas (coreografia Stefano Arrigoni, musiche Juan Lorenzo, voce recitante Elena Presti, testi di F.G. Lorca), di Tiento (coreografia Lara Ribichini, musiche Juan Lorenzo), di Solea por Bulerias (coreografia Stefano Arrigoni, musiche Juan Lorenzo), di Fandango (Juan Lorenzo), di Fin de fiesta por buleria (coreografia Dario Carbonell, Pilar Carmona, Lara Franco y Sabrina Logue, musiche Juan Lorenzo – voce recitante Elena Presti, testi di F.G. Lorca)