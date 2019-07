Jo Lattari torna a Cosenza per presentare il suo nuovo libro “Il dolore di prima”

Condividi

Appuntamento alla Libreria Mondadori di Cosenza giovedì 25 luglio alle 20.30: Jo Lattari presenterà “Il dolore di prima”, ultima fatica letteraria da poco uscita per Castelvecchi, nata come testo teatrale ma fruibile come un romanzo. La drammaturga calabrese torna nella sua città forte del consenso immediato che ha proiettato “Il dolore di prima” tra i migliori libri della stagione, grazie anche alle lusinghiere recensioni di moltissime testate, tra cui Il Corriere della Sera, il Venerdì di Repubblica, Vogue e Il Tempo.

Il testo, che gode della prefazione di Franco Cordelli, uno tra i più prestigiosi critici teatrali italiani, sarà presentato da Jo Lattari in un serrato dialogo con il giornalista Francesco Cangemi, intervallato dalle letture della stessa autrice e dell’attore Ciccio Aiello.

Jo Lattari, nata nel 1976 in provincia di Cosenza, vive a Roma, dove insegna italiano, latino e greco. Ha pubblicato racconti, saggi e testi teatrali. È anche attrice: ha collaborato alla scrittura dell’atto unico “Polvere”, recitando nell’omonimo spettacolo come coprotagonista. Nel 2015 ha vinto il festival cinematografico «ETuscia» con il documentario “L’Isola di Bonaria”. Anche “Il dolore di prima” arriverà presto in scena: sarà allestito nel corso della prossima stagione teatrale.