Impresa: siglata intesa tra Unindustria Calabria e Ubi Banca

Accompagnare le aziende del territorio nei processi di crescita, per competere in un contesto sempre piu’ globale, facendo leva su innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, credito di filiera e sostenibilita’: e’ l’obiettivo del protocollo di intesa firmato stamane da Ubi Banca e Unindustria Calabria. “L’accordo rappresenta – e’ detto in una nota di Unindustria Calabria – un ulteriore tassello nella sinergia attivata tra l’istituto di credito ed il sistema Confindustria e prevede iniziative specifiche per offrire un supporto finanziario e una consulenza mirata alle imprese intenzionate a beneficiare delle opportunita’ del Piano Nazionale Impresa 4.0. L’intesa affida al Digital Innovation Hub Calabria un ruolo chiave per offrire un sostegno concreto alle aziende associate a Unindustria Calabria attraverso l’avvio di un percorso di formazione congiunta tra UBI Banca e l’associazione degli industriali sulle modalita’ di valutazione dei progetti di investimento delle imprese, del credito e degli strumenti di agevolazione offerti da Impresa 4.0. Grazie all’accordo le imprese avranno la possibilita’ di accedere al Plafond Ricerca, Sviluppo e Innovazione da 1 miliardo di euro tramite un’offerta bancaria con finanziamenti a medio e lungo termine e leasing”.

“L’intesa – e’ detto ancora nel comunicato – punta ad approfondire i bisogni delle imprese appartenenti alle filiere industriali e saranno definiti progetti di investimento a cui si adegueranno delle specifiche offerte di credito. Grande attenzione alla responsabilita’ sociale come strategia di competitivita’: i progetti orientati alla sostenibilita’ sono target delle analisi di investimento. Si tratta di iniziative imprenditoriali volte a ridurre l’impatto ambientale, mantenere o creare nuova occupazione, realizzare partnership tra pubblico e privato, migliorare i livelli di welfare e contribuire, con progetti dedicati, al supporto di territori svantaggiati o colpiti da disastri naturali”. “Competitivita’ delle imprese e innovazione nel mondo produttivo – afferma Alberto Pedroli, responsabile della Macro Area Territoriale Sud di Ubi Banca – sono gli obiettivi della partnership siglata oggi con Unindustria Calabria. Il nostro istituto di credito mette a disposizione una rete di specialisti collegati al Digital Innovation Hub competenti sugli strumenti del Piano Nazionale Impresa 4.0 e sul finanziamento di progetti di trasformazione. Come Ubi Banca stiamo facendo la nostra parte lavorando insieme ai protagonisti del sistema economico locale”. “L’accesso al credito – sostiene il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca, che presiede anche il Digital Innovation Hub Calabria – continua a rappresentare un fattore di competitivita’ strategico per il sistema delle piccole e medie imprese calabresi. Il protocollo che abbiamo appena sottoscritto con Ubi Banca permette alle aziende di poter cogliere delle opportunita’ per crescere. Con il Digital Innovation Hub Calabria, che abbiamo creato insieme alle tre universita’ calabresi, la Regione Calabria, Cluster Fabbrica Intelligente e Confindustria Digitale, stiamo analizzando i fabbisogni di innovazione per accompagnare le imprese su quel percorso di innovazione che e’ fondamentale per stare sui mercati”.