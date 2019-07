Il Duo New Visions ritorna con una prima assoluta al Museo di Pitagora

Condividi

“No Limits!” è il titolo del prossimo concerto del Duo New Visions,composto dal clarinettista Antonino Serratore e dal pianista Lodi Luka, che si terrà venerdi 26 luglio, alle ore 21, presso il Museo di Pitagora.

Nell’ambito della Stagione Concertistica “Incontri Musicali Mediterranei” che, anche quest’anno, sta registrando successotra il pubblico crotonese, i musicisti spazieranno con disinvoltura tra diversi stili e generi con brani ispirati alla lirica, al jazz, alla musica balcanica per arrivare al tango argentino e alla musica ebraica klezmer. Il programma prevede anche la prima esecuzione assoluta della composizione “Serena notte dell’anima” del compositore Mauro Porro.

Dunque, un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica classica e non solo.