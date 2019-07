Condividi

Il calabrese ENZO CUFARI, eletto Segretario Nazionale Slp Cisl, sindacato della categoria Poste.

Nei giorni 1 e 2 luglio presso il Centro Congressi del Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme si sono svolti i lavori dell’Assemblea Organizzativa Nazionale per discutere e consolidare i risultati fin qui raggiunti sul piano organizzativo.

Ai lavori presieduti dal Vice Presidente Europeo UNI GLOBAL UNION Mario Petitto, ed alla presenza del Segretario Confederale CISL Giulio Romani, hanno partecipato i componenti del Consiglio Generale SLP CISL e numerosi ospiti, tra cui Emidio Englaro, Direttore PosteVita FondoSalute, Francesca Sabetta, AD Poste Welfare Servizi e Francesco Nespoli, ricercatore Adapt, nonché i rappresentanti delle Categorie Confederali.

A seguire, si sono svolti i lavori del Consiglio Generale per eleggere la nuova segreteria nazionale.

Oltre a Maurizio Campus nuovo segretario generale, viene chiamato nella nuova segreteria Enzo Cufari già segretario regionale della Struttura SLP CISL della Calabria.

Cufari, 60 anni, laurea in Filosofia e Storia, vanta un’esperienza di oltre trent’anni durante i quali ha ricoperto incarichi a vari livelli all’interno dell’Organizzazione, ed ora

assume questo importante incarico a livello nazionale nel Sindacato di maggioranza assoluta in Poste Italiane punto di riferimento di oltre 60.000 lavoratori che operano in un’Azienda in fase di trasformazione sull’intero territorio nazionale.

Lo stesso, ringraziando per la fiducia, ha dichiarato che nel prossimo futuro svolgerà il proprio compito al meglio, nel solco di quella grande tradizione che questo Sindacato di Categoria ha da sempre rappresentato.