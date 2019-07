Il 26 luglio a Gioiosa Ionica il primo dei quattro eventi di Movimundi

Condividi

Parte venerdì 26 luglio da Gioiosa Ionica il primo dei quattro eventi organizzati da Movimundi, il tema dei cambiamenti climatici, campo scelto dal movimento come cornice di ogni iniziativa, messo in relazione ai consumi a km zero. Siamo convinti che consumare locale sia una delle direttrici attraverso cui si può operare un’inversione di tendenza per la salvaguardia dell’ambiente; pensate se i quasi due milioni di calabresi scegliessero di consumare prodotti che non vengono trasportati per lunghi tragitti su gomma si risparmierebbe l’emissione in atmosfera di tonnellate di azoto, polveri fini ed idrocarburi che poi sono tra i maggiori responsabili dei danni alla salute. Avrebbe, inoltre, risvolti economici perché comprerebbero prodotti del mercato locale con grande beneficio della nostra asfittica economia che condanna molti ad abbandonare la Calabria. In questa ottica il primo degli eventi è dedicato al far conoscere un mercato locale che spesso sfugge per effetto della spesa fatta nei grandi magazzini che non li espongono. Comprare responsabile significa anche che per qualche centesimo di risparmio si acquistano prodotti che arrivano da migliaia di chilometri provocando danni ambientali che hanno un costo ben superiore al risparmio realizzato. Saranno presenti circa 45 aziende e un pool di esperti che rappresenteranno i benefici del consumo a km zero.