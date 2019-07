Il 25 luglio incontro promosso daUnioncamere Calabria

Condividi

In agenda per il prossimo giovedì 25 luglio,con inizio a partire dalle ore 9.30,l’evento regionale dal titolo“Imprese>Turismo – Le Camere di commercio calabresi per la promozione del turismo, le strategie e i nuovi strumenti del sistema camerale” promosso daUnioncamere Calabria.

Unioncamere Calabria,guidata dal presidente Klaus Algieri, e le Camere di Commercio calabresi, nell’ambito del progetto di Fondo Perequativo 2015-2016 “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” promosso dal Sistema nazionale delle Camere di Commercio, hanno contribuito, con il supporto operativo di IS.NA.R.T. Istituto Nazionale di Ricerche Statistiche, alla realizzazione di due strumenti basati su l’A.I. e i Big data che verranno presentati nel corso dell’evento:

Simoo la “mappa delle opportunità”, una piattaforma unica, basata su un sistema di Intelligenza artificiale ,che coglie e restituisce il rapporto tra un attrattore e il sistema turistico territoriale, evidenzia i punti di forza ma anche le carenze di servizi – il “ciò che c’è e ciò che manca” –che possono trasformarsi in opportunità, stimolando la creazione di nuovi servizi e nuove attività imprenditoriali oppure orientando scelte di governance locale;

La piattaforma Big data per l'osservazione sull'economia del turismo, un vero strumento di intelligence turistica territoriale, che si avvale di una piattaforma tecnologica capace di elaborare e correlare dati interni ed esterni tramite appositi modelli e strumenti di analisi dei big data.

La sessione mattutina dell’evento regionale vedrà la presentazione, inoltre, dei dati dell’Osservatorio regionale sul Turismo, mentre in quella pomeridiana è previsto un laboratorio operativo nell’ambito del quale, oltre ad essere presentate alcune avanguardie/best practices calabresi del settore, sarà realizzato un Tavolo di lavoro per la creazione di reti/Partenariati.

I lavori seminariali, moderati dal Segretario Generale di Unioncamere Calabria, Erminia GIORNO, prenderanno avvio con i saluti istituzionali a cura del Presidente di Unioncamere Calabria, Klaus ALGIERIe del Governatore della Regione Calabria, Gerardo Mario OLIVERIO.

Gli interventi tecnici di presentazione delle piattaforme, con l’ausilio anche di supporti multimediali esplicativi, saranno affidati a Flavia COCCIA e Alberto BAZZUCCHI, rispettivamente Direzione Progetti e Ricercatore Senior di ISNART scpa – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche; seguirà poi il contributo di Elena DI RACO, responsabile Ufficio Studi di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

Di politiche di attrattività del territorio e prossime sfide a discuterne saranno Maria Francesca GATTO, Dirigente Generale Dipartimento Turismo e Spettacolo della Regione Calabria; Giuseppe ARANITI, Delegato del Rettore per i rapporti con le imprese ed il mondo del lavoro, Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria.