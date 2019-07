Il 14 luglio a Lamezia Terme incontro sulla prevenzione dei tumori

Condividi

L’importanza della Prevenzione come unica arma contro i Tumori è il tema dell’evento #prevenzionesottolestelle a cura del Centro Medico G Italia per domenica 14 luglio.

L’evento, moderato dal giornalista Dott. Ugo Floro, vedrà una parte convegnistica con la presenza di medici illustri come il Dott. Mario Rampa, Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Generale, Senologo a Milano, Bergamo e Lecco nonché Presidente PraeVenus Ets; Annalisa Di Cello Ginecologa e ricercatrice presso l’università Magna Graecia di Catanzaro; Silvia Coltellaro Biologo-Nutrizionista; Francesca De Caro Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia presso Humanitas Castelli di Bergamo. Al termine del convegno dedicato alla Salute ed alla Prevenzione la serata avrà un momento dedicato alla Moda con le sfilate della stilista di Lamezia Terme Elena Vera Stella e della Capsule Collection BaciamiAncora e della stilista Luigia Granata. Sfileranno in passerella anche pazienti in terapia oncologica. Al termine della sfilata si potrà degustare un aperitivo accompagnato da un buon vino calabrese e dalle gradevoli note al pianoforte di Orlando Vescio.

Partners della serata saranno: Banca “Mediolanum” – Associazione “Ali Rosa” – “Leo Club Lamezia Valle del Savuto” – Brand “Baciami ancora”