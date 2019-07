I tirocinanti degli Enti Locali sollecitano incontro tra Regione e sindacato

Condividi

Stanchi ed esausti di sentire parole, rassicurazioni verbali, dopo i continui rimpalli tra Roma e Catanzaro, dopo una lettera indirizzata dalla Regione Calabria al ministero degli interni che dopo varie sollecitazioni risponde declinando la competenza sugli ex percettori di mobilità in deroga alla regione stessa, dopo incontri alla prefettura tra parti sociali e capo di gabinetto del prefetto, in qualità di tirocinanti degli enti pubblici ed aziende private chiediamo un immediato incontro tra Regione e Sindacato anche sulla base di una formale richiesta della Cisl all’assessore Robbe.

Di primo acchito sembrerebbe semplice la ragione del contendere, in realtà varie sono le motivazioni che ci spingono a sollecitare soprattutto per ricevere chierezza su un punto fondamentale di questa annosa vicenda. Chiediamo in primis quale soluzione ha in serbo per noi tirocinanti vista l’imminente scadenza delle convenzioni e in secondo luogo perché la Regione continua a considerare ex percettori solo i partecipanti al bando degli enti locali? Per chi non conoscesse la situazione molti ex percettori hanno partecipato a bandi che sono basati su convenzioni con i ministeri della giustizia, del miur, del mibact per i quali nessun problema di competenza è stato registrato. Dunque, alla luce di tutto ciò, sbagliano i ministeri a non considerare ex percettori di mobilità I colleghi partecipanti a quei bandi riservati a tirocinanti curriculari o la famosa lettera è stata indirizzata al ministero sbagliato.

Noi al sindacato abbiamo chiesto e chiediamo di fare chiarezza e di pretendere equità. Non siamo assolutamente disposti ad essere trattati diversamente rispetto a chi proviene dallo stesso bacino o lista di ex percettori, non avalleremo soluzioni alternative al percorso di perfezionamento con riconoscimento delle competenze. Chiediamo inoltre al sindacato di chiedere a gran voce un piano per il lavoro stabile perché dopo anni di servizio presso gli enti locali siamo più che formati e anche stanchi di elemosinare ogni anno tirocini o percorsi simili che non danno stabilità e serenità alle famiglie calabresi, bensì offrono maggiori servizi alla cittadinanza dove prestiamo servizi anche perché se così non fosse, molti sindaci non ci avrebbero sostenuti anche con delibere di giunta.

Il 15 luglio è prevista una manifestazione alla prefettura, non organizzata dal sindacato, ma mossa dallo stesso spirito di solidarietà e necessità di chiarezza che ci spinge a chiedere un immediato incontro risolutorio.

I tirocinanti degli enti pubblici e delle aziende private della trasversale delle serre e di Soverato