Grisolia (CS), workshop sul Diritto societario, civilistico, fiscale e tributario

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso il Cormorano Resort & SPA di Grisolia (CS) il workshop dal titolo: “Diritto societario, civilistico, fiscale e tributario per il settore agricolo”.

La giornata di formazione è stata promossa e coordinata dall’Ente di Formazione professionale Infolife di Scalea in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Paola mediante l’utilizzo della Misura 1 del PSR Calabria 2014 – 2020, intervento atto a favorire il trasferimento della conoscenza e l’informazione.

Prima di dare inizio ai lavori, il presidente di INFOLIFE, Antonio Mingrone, ha ringraziato il presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Paola, Mario Pace per la disponibilità, gli illustri relatori e tutti i presenti.

Dopo l’intervento del presidente dell’ Ordine Avv. Mario Pace si sono susseguiti gli interventi dei relatori: Italo Guagliano, avvocato penalista; Massimo Zicarelli, presidente della Camera Penale di Paola; Alberto Grimaldi, patrocinante in cassazione e Calogero Di Carlo, presidente di Assolympo che hanno sottolineato, come oggi siano importanti le politiche europee per sradicarsi dal passato.

“Un incontro sicuramente produttivo – ha evidenziato il presidente di Infolife Antonio Mingrone – all’interno del quale si sono stabilite nuove connessioni di intenti e sono stati illustrate quelle che sono le novità legislative e giurisprudenziali”

Obiettivo del il workshop è stato quello di stimolare un confronto e uno scambio di idee discutendo di reati in agricoltura e delle normative vigenti in materia.