Grande attesa per Calcutta al Festival delle Invasioni

Dopo aver infiammato i palchi del Core Festival di Treviso, Milano Summer Festival, Rock In Roma e Lucca Summer Festival Calcutta il 20 luglio sarà a Cosenza nella splendida cornice di Piazza XV Marzo per la 21° edizione del Festival delle Invasioni.

Edoardo d’Erme da Latina, in arte Calcutta, nel giro di pochi anni ha scalato le classifiche italiane e conquistato il cuore di moltissimi fan. Le melodie contagiose e la sua scrittura pop, senza pari in Italia, lo hanno reso un fenomeno irresistibile e l’attenzione trasversale di pubblico, stampa e social network ne sono la riprova costante. Partito da outsider, arriva nel 2015 alla consacrazione nazionale con il suo album “Mainstream”. Nel maggio 2016 pubblica il singolo “Oroscopo” grazie al quale vince il suo primo disco d’oro (poi diventato disco di platino). All’inizio del 2017, anche “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano” e “Frosinone” vengono premiati con il disco d’oro. A fine 2017 Calcutta esce “Orgasmo”, una nuova canzone che ha subito colto nel segno e totalizzato oltre 10 milioni di stream su YouTube, Spotify, Apple Music e Deezer. Nel 2018 esce, anticipato dal singolo “Paracetamolo”, il suo terzo album “Evergreen”. Il tour promozionale dell’album ha riempito stadi, arene e palazzetti e riscosso consensi unanimi tra le platee di tutta Italia grazie alla carica e al magnetismo che l’artista riesce a comunicare quando è sul palco. Ad aprire il live di Calcutta ci sarà Giuseppe Bartolini, in arte Bartolini, cantautore italiano classe ‘95, originario di Roma, membro del collettivo Talenti Digital ed in grado di esprimere con la sua musica un mix di sonorità in bilico tra la new wave d’oltreoceano e il cantautorato all’italiana. Il warm up sarà a cura del dj e producer Fabio Nirta.

Il concerto di Calcutta avrà inizio alle ore 21.30. I biglietti sono ancora disponibili online su TicketOnee Inprimafilae nei punti prevendita fisici. Maggiori informazioni sono presenti sul sito www.blteventi.it

Un live imperdibile quello di Calcutta, unica data calabrese del tour estivo la cui produzione è a cura della società Mazinga Eventi in collaborazione con Be Alternative Eventi e Mk Live,che si svolgerà il 20 Luglio a Cosenzain Piazza XV Marzo in occasione del Festival delle Invasioniorganizzato dal Comune di Cosenza- Cosenza Cultura.