Eventi estivi del progetto “L’Atelier Koinè” a Crotone

A Crotone tra le attività estive del progetto “L’Atelier Koinè” – selezionato da impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo a contrasto della Povertà educativa minorile e con soggetto capofila “La Lanterna di Diogene” Cooperativa sociale Onlus di Mentana (RM) – è stato organizzato un cartellone di eventi, pensato per adolescenti e genitori ed aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Pane e cultura”.

Le iniziative, che partiranno il 26 luglio, rientrano nelle attività di progetto che fanno riferimento all’ “Atelier 6 sociale”, uno spazio di formazione ed informazione pensato per genitori e, in generale, per tutta la comunità educante, utile a sensibilizzare e mettere in atto strategie reali di contrasto alla povertà educativa minorile nella delicata età adolescenziale.

Il cartellone di “Pane e cultura” nasce da una collaborazione del progetto “L’Atelier Koinè” con altre realtà sociali attive a Crotone, nell’ottica di estensione della rete esistente e con finalità “ il coinvolgimento del territorio nel tentativo di offrire più servizi e migliore la qualità della vita di ragazzi e famiglie”.

A collaborare alla realizzazione delle iniziative (che troverete elencate in coda all’articolo) sono: “Bibliobus – un libro ovunque” ( progetto del Comune di Crotone avente come finalità la valorizzazione della lettura); la Biblioteca Lucifero e le realtà del terzo settore calabresi partner del progetto L’Atelier Koinè, ovvero la “Cooperativa Agorà Kroton Onlus” e l’associazione di volontariato “Maslow”.

Le serate di musica, lettura e degustazione che si svolgeranno a Crotone, nel parco giochi Baden Powell, saranno così strutturate:

In ognuna delle date del calendario di “Pane e cultura” ci sarà come ospite d’onore un’artista che proporrà momenti musicali dall’alta valenza sociale e che si alterneranno alla lettura di brani tratti da testi scelti dagli organizzatori, con il coinvolgimento attivo del pubblico presente. Inoltre non mancherà un momento conviviale con buffet.

Di seguito il calendario di appuntamenti di “Pane e cultura” che si terranno nel Parco Giochi Baden Powell dalle 21 in poi

26 luglio – serata con ospite Pompilio Turturo, artista e noto autore che ha dato vita a diversi successi del gruppo musicale “I Nomadi”

16 agosto – serata con ospiti il cantautore Mario Riganello ed il poeta Salvatore Picari, autore di opere in vernacolo

23 agosto – serata che ospiterà il gruppo musicale “Sempre che non piova”

Ingresso libero