Domani passaggio delle consegne per il Rotary Club di Soverato

Tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne per il Rotary Club di Soverato, domani 13 luglio alle ore 19. L’incontro si svolgerà presso l’Estella Club di Montepaone Lido. Il “collare” passerà dall’uscente presidente, avvocato Francesca Catuogno, al subentrante, dottor Domenico Scopelliti. Verrà presentato il nuovo direttivo e il neo presidente Scopelliti illustrerà le linee guida del programma per l’anno 2019/2020 che avrà come tema di ispirazione internazionale “Connettere il mondo”.