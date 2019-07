Dal 2 luglio mostra alla biblioteca del Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza

Condividi

Prende avvio il 2 luglio, e proseguirà fino al 31 del mese, la mostra Calabria riVista organizzata dalla Biblioteca Stefano Rodotà del Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza, con il patrocinio della Regione Calabria.

L’ingresso sarà gratuito, dalle 9.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato. L’allestimento prevede un’esposizione divisa in due settori, con la finalità di rendere fruibile una parte del patrimonio librario, e delle riviste d’epoca della biblioteca, che illustrino percorsi storici e culturali del territorio calabrese. La mostra si inserisce quindi all’interno di un’operazione di valorizzazione dell’immagine della Calabria e della sua storia attraverso una serie di iniziative che l’Assessore all’Istruzione ed alle Attività culturali della Regione Calabria, dott.ssa Maria Francesca Corigliano, ha voluto promuovere su tutto il territorio calabrese grazie alle sue biblioteche.

«Sono convinta che una rivista possa illuminare e documentare la storia, gli orientamenti, le tradizioni e le attitudini della gente di un territorio allo stesso modo di un buon libro o di qualsiasi altro documento di carattere storico o artistico. Una buona rivista- ha spiegato la prof.ssa Antonella Giacoia, Direttore della Biblioteca Rodotà e curatrice della mostra, insieme al dott. Andrea Talarico – diventa essa stessa un libro, un’opera di tesaurizzazione di conoscenze, storie, opinioni. La storia dei periodici calabresi è, da questo punto di vista, particolarmente preziosa per cogliere le evoluzioni e gli indirizzi culturali dei calabresi tra Ottocento e Novecento, la volontà e l’impegno, da parte di intellettuali significativi di questa terra, di entrare nel circuito di orientamenti e dibattiti di carattere nazionale, contribuendo, ad esempio, al fervore politico risorgimentale o all’opposizione alla censura del fascismo».

Ė questo il percorso posto in luce dall’esposizione di una serie di periodici calabresi, che si vale anche del contributo prezioso di alcune riviste d’epoca e di materiale significativo con il quale la Biblioteca Nazionale di Cosenza ha inteso arricchire, attraverso una sinergica collaborazione tra le due biblioteche, i percorsi della mostra.

La seconda sezione di Calabria riVista, ‘Ascoltare le immagini’, tenta un’illustrazione del sentimento dei luoghi della Calabria attraverso un percorso di immagini che rivisitano, insieme al ricordo di scrittori e viaggiatori, paesaggi, volti, mestieri, arte e miti di questa terra.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico ‘Telesio’, ing. Antonio Iaconianni ha dichiarato: «Ringrazio di cuore la prof.ssa Giacoia per la dedizione e la professionalità che mette nel coordinare i lavori della Biblioteca, nonché la Regione Calabria e l’assessore Corigliano per la vicinanza che hanno mostrato in questa ed in altre occasioni. La mostra Calabria riVista costituisce dunque – ha continuato il Preside – un’importante occasione per una rinnovata attenzione culturale e turistica alla regione Calabria. Un’attenzione, che si inserisce nella mia vision e che coinvolge le attività della Biblioteca Stefano Rodotà che, per la sua collocazione nel cuore del centro storico della città, all’interno di un istituto di tradizione come il Liceo Classico Telesio, e per il significativo patrimonio librario in essa custodito, rappresenta un polo culturale importante per l’intero territorio. Ragioni che il Comune di Cosenza ha inteso riconoscere nella loro valenza, includendo la biblioteca nei percorsi culturali e turistici della città. Mi preme infine sottolineare – ha concluso Iaconianni – che la nostra Biblioteca conserva una delle più importanti raccolte di riviste presenti sul territorio nazionale, tra cui anche antichi e preziosi numeri (rarissimi) della prestigiosa Nuova Antologia. Pertanto invito tutti a visitare la mostra e la nostra Biblioteca che è fiore all’occhiello per la Città e per il Meridione tutto». #iovadoaltelesio #unascuolameravigliosa