Crotone – Rassegna musica d’estate a Parco Pitagora

Per il secondo anno torna il Festival di musica indipendente a Parco Pitagora. Dopo l’edizione primaverile dell’anno scorso, il festival “Musica d’estate” torna nella bella stagione per animare il polmone verde della città. Iniziato giovedì 11 luglio con il Bluesman di Gioia Tauro Emilio Sorridente, reduce dal concerto organizzato presso il museo del Rock di Catanzaro per un mostro sacro del rock di tutti i tempi come Martin “YOUTH” Glover (produttore di Beatles e Pink Floyd), proseguirà per tutta l’estate alternando concerti di giovani artisti del panorama indipendente italiano, al Social Music Contest, un concorso per band e cantautori emergenti che avranno la possibilità di esibirsi davanti ad una giuria qualificata e di aspirare alla vittoria di un premio in denaro (500 euro) oltre che alla possibilità di veder realizzate due date live a Crotone in autunno.

I prossimi ospiti della rassegna “Musica d’estate” saranno invece Gray (27 luglio), gruppo che ripercorrerà i classici del panorama rock classico e psichedelico e Melga (7 agosto) giovane cantautrice che proporrà sonorità moderne dell’indie in salsa pop; concluderà la rassegna il cantautore Crotonese Michele Scerra che il 1° settembre proporrà rivisitazioni in chiave elettronica del maestro Franco Battiato.

La rassegna e il contest sono organizzati dal Consorzio Jobel e dall’Arci Crotone, e vedranno giungere gruppi e solisti emergenti che allieteranno il pubblico nell’oasi verde cittadina, presentando le proprie creazioni musicalia una giuria popolare, affiancatada esperti del settore.

Maggiori informazioni su date e regolamento sono disponibili sul sito www.museodipitagora.com