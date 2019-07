Catanzaro, Riccio: “Pasticcio settore Lavori pubblici su accesso disabili al mare”

Condividi

“Nel mese di Luglio la città di Catanzaro festeggia due importantissimi eventi religiosi e popolari. La festa del Santo Patrono, San Vitaliano, e quella della Madonna di Melito Porto Salvo. Ora, senza voler confondere il sacro con il profano, chissà se, pregando devotamente, si riuscirà in questa città ad ottenere “il miracolo” molto più semplice del sangue di San Gennaro che si scioglie a Napoli. Il miracolo sarebbe che il settore Lavori pubblici del Comune di Catanzaro ne azzeccasse almeno una. Soprattutto quando si tratta di tutelare fasce deboli. Procediamo con ordine. Ultima perla del settore lavori pubblici, in ordine di tempo, il posizionamento di una passarella per disabili lungo la spiaggia fronte Piazza Brindisi. Il tutto, chiaramente, con strombazzamento mediatico da parte di assessori e consiglieri che gridavano al miracolo per aver realizzato un qualche cosa di oggettivamente (per loro) straordinario. Stessa iniziativa presa dal sindaco Alecci a Soverto che però oggettivamente, per quanto in ritardo rispetto a molte altre parti d’Italia, ha davvero reso il “mare per tutti”. Peccato invece che anche per il semplice posizionamento di una passarella il settore Lavori pubblici del Comune di Catanzaro non riesca ad attenersi alle più elementari normative in materia, dimostrando sempre più una clamorosa incompetenza ed ignoranza. La spiaggia in questione, infatti, malgrado la passerella, resta inaccessibile per i disabili per i seguenti motivi: a) non vi sono parcheggi riservati in prossimità del Lungomare; b) il Lungomare fronte Piazza Brindisi è inaccessibile ai diversamente abili in quanto non vi sono “percorsi dedicati” e/o scivoli e/o abbattimento barriere architettoniche; c) la rampa di accesso alla spiaggia è costituita da 2 rampe di scale (manca lo scivolo) che la rendono insormontabile ai diversamente abili; d) scesa la prima rampa di scale ci si trova in uno spiazzo ricolmo di sabbia che rende impossibile il passaggio di una carrozzina e crea seri problemi anche alle persone normodotate; e) un secondo tratto di scale, per accedere alla passarella, rende impossibile l’accesso per le carrozzine; se per un miracolo e magari con l’aiuto di diverse persone si riesce ad arrivare alla passarella, la stessa prosegue per pochi metri in direzione della battigia fermandosi molti metri prima tanto che ai diversamente abili viene più facile partecipare alla “paraolimpiadi” che raggiungere il mare a Catanzaro”.