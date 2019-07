Castorina (Anci giovani): Ciccarello quartiere cardio protetto

Condividi

Ormai da tempo come amministrazione metropolitana, abbiamo intrapreso un percorso di normalizzazione riguardante la presenza in città di apparecchiature che consentano nelle peggiori occasioni, il tempestivo intervento sui cittadini che necessitino di aiuto medico. Questa volta insieme all’associazione HELP che ha organizzato l’evento, abbiamo provveduto a far installare un defibrillatore nel quartiere di Ciccarello.

L’importanza di avere a disposizione un defibrillatore automatico (DAE) è provata da tempo. L’unico trattamento efficace nel caso di un arresto cardiacocausato da fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare senza polso è una rapida defibrillazione.

Ogni anno, in Italia, muoiono circa 60.000 persone a causa di un arresto cardiaco e la letteratura scientifica ha dimostrato che, in questi casi, un intervento di primo soccorso rapido ed adeguato può ridurre del 30% il numero di decessi: ogni minuto è di vitale importanza.

Alcuni studi scientifici hanno stimato che la probabilità di salvare una persona in arresto cardiaco improvviso calano anche del 10% al passare di ogni minuto. L’importanza del defibrillatore in questo scenario è paragonabile a quello di un estintore durante un incendio: infatti le linee guida per la rianimazione cardiopolmonare dell’American HeartAssociation raccomandano di defibrillare le vittime di arresto sopracitate il prima possibile.

La città Metropolitana di Reggio Calabria – afferma Castorina presente alla inaugurazione -ha voluto attivare gratuitamente un corso di formazione per addetto al defibrillatore vista anche la obbligatorietà che deriva dal Decreto Balduzzi n° 158/2012 ed ha dotato tutti i palazzi dell’ente di questi apparecchi che possono diventare necessari e di vitale importante.

È evidente la particolare importanza – conclude il delegato nazionale Anci Giovani allo Sport – promuovere una cultura della informazione nella consapevolezza che la prevenzione sia la migliore cura.