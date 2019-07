Carcinoma mammario, il 13 luglio giornata formativa a Reggio Calabria

Condividi

Un incontro interdisciplinare per confrontarsi sull’influenza dello stile di vita delle terapie orali nel carcinoma mammario anche alla luce del potenziale disegno di uno studio real world.

Il convegno che si terrà il 13 Luglio c/o l’Aula Spinelli del GOM di RC si articola in due sessioni. Una giornata di confronti dal carattere non solo scientifico ma anche formativo. L’evento che vede Pierpaolo Correale nelle vesti di Direttore e coordinatore scientifico dell’UOC di Oncologia medica del GOM e la sua equipe ha l’obiettivo di informare la popolazione reggina sull’aspetto fondamentale della qualità di vita delle pazienti affette da carcinoma mammario che assumono terapie orali, cercando di spiegarne i principi e le applicazioni. Contemporaneamente sono stati invitati gli attori della rete Calabrese e Campana per uniformare e far crescere tutta le rete oncologica in un’unica direzione. L’importante è proseguire lungo la strada intrapresa in un clima di collaborazione e sinergie, il metodo per ottenere i migliori risultati. L’obiettivo è dimostrare come l’alimentazione, l’attività fisica, l’aspetto spirituale e l’aspetto psicologico influenzano la risposta delle terapie ed agiscono sulla qualità di vita delle pazienti ponendo l’attenzione sul prepotente ruolo dello stile di vita e dei nuovi farmaci oncologici, sottolinearne i benefici in termini di out-come e profili di tossicità, fare emergere l’importanza della multidisciplinarità nella gestione di queste pazienti e fornire un update sui nuovi studi in corso per una migliore partecipazione degli specialisti nel percorso clinico del paziente.