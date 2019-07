Camera Commercio Crotone, riaperti termini per concessione di Voucher Digitali

Condividi

Sono stati riaperti per mancato esaurimento delle risorse finanziarie i termini di presentazione delle domande di contributo per la concessione di Voucher Digitali I4.0 Anno 2019. Il termine e’ stato prorogato al 31 luglio prossimo alle ore 21. Ne da’ notizia un comunicato della Camera di commercio di Crotone. “Non possiamo che compiacerci della risposta che il territorio ha dato alle iniziative di digitalizzazione poste in essere dalla Camera di Commercio – dichiara il presidente dell’Ente camerale, Alfio Pugliese – e siamo fiduciosi che la riapertura dei termini di presentazione delle domande per il bando Voucher Digitali I 4.0 Anno 2019 consentira’ ad altre imprese di incrementate il proprio livello di maturita’ digitale. Invitiamo le imprese interessate a contattare gli uffici competenti per qualsivoglia dubbio possano avere in merito al bando, dal momento che, sfortunatamente, diverse domande, pur caratterizzate da progetti innovativi e lodevoli, sono state escluse per carenza dei requisiti e della documentazione obbligatoria”. “Il bando e’ reperibile – si afferma nel comunicato – sul sito internet della Camera di commercio di Crotone, nella sezione Punto Impresa Digitale. Per informazioni e’ possibile contattare il Servizio Promozione, Comunicazione della Camera di commercio di Crotone all’indirizzo email promozione@kr.camcom.it o ai numeri telefonici 0962 6634225-204-252-207-231″.