Borgia, domani consegna encomi a riconoscimento di virtù civiche e senso del dovere

L’Amministrazione comunale di Borgia ha deliberato, nei giorni scorsi, il conferimento di una serie di encomi a riconoscimento delle elette virtù civiche e non comune senso del dovere dimostrato da appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale, al 118 e al servizio di Elisoccorso, oltre che di coraggiosi cittadini. Persone che hanno messo la propria incolumità in secondo piano rispetto alla necessità di soccorrere persone in grave situazione di pericolo e che il Comune di Borgia, guidato dal sindaco Elisabeth Sacco, hanno deciso di ringraziare pubblicamente mettendone in rilievo l’umanità e lo spirito solidale che li ha contraddistinti nel corso di una iniziativa pubblica che si terrà domani, giovedì 18 luglio alle ore 18 in piazza Ortona.