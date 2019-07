Associazione Incontriamoci Sempre: “Ultimare i lavori del teatro Arena Lido”

Condividi

Mattinata domenicale all’insegna della cultura per Incontriamoci Sempre:

ieri mattina, insieme al bravissimo musicista Alessandro Calcaramo,

abbiamo fatto un a visitina per vedere lo stato dei lavori del teatro

Arena Lido.



Purtroppo da decenni i lavori sono fermi e tale struttura

rappresenterebbe un’importante alternativa al teatro Cilea, soprattutto

alla luce delle vicende che hanno interessato il teatro Siracusa.

Il fermento artistico e musicale in città è cresciuto negli ultimi anni,

ma purtroppo gli spazi sono esigui, per questo urge completare tale

struttura, così come gli altri teatri periferici di Gallico e Pellaro.

Con il caro Calcaramo, durante il sopralluogo di stamane, immaginavamo

che, con strutture come il teatro e il Lido Comunale, collegate con la

nuova passeggiata verso il porto ed il vicino lungomare, si potrebbe

vivere per tutto l’anno di turismo, attività culturali, artistiche e

sociali.

Dopo il periodo estivo ci faremo promotori di una iniziativa pubblica

con tutto il comparto artistico e culturale, affinché si riprendano i

lavori di completamente di una struttura che ha rappresentato la dolce

vita Reggina negli anni 60.

Associazione Incontriamoci Sempre e Gruppo Corde Libere