Altomonte (Cs), murale realizzato sulle facciate dell’edificio di Poste Italiane

Lunedì 15 luglio 2019 alle ore 11.00 presso la sede dell’Ufficio Postale di Altomonte (CS) sarà inaugurato pubblicamente il murale realizzato sulle facciate dell’edificio di Poste Italiane dallo street artist Michele Fasano, in arte Ironmould nato a Venosa (PZ) nel 1983.

Il Murale di Altomonte è parte della seconda fase del progetto “P.A.I.N.T. – Poste e Artisti Insieme Nel Territorio”, che intende promuovere la creatività dei giovani artisti rendendo al contempo gli uffici postali ancora più accoglienti e vicini alle comunità che li ospitano. Il progetto P.A.I.N.T., inoltre, si integra nel programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

A oggi il progetto di Poste Italiane “P.A.I.N.T” ha coinvolto diversi uffici postali presenti sul territorio tra i quali: Melito di Napoli, Giulianova Spiaggia (Teramo), Ronchi dei Legionari (Gorizia), Palermo Sperone (Palermo), Settimo Torinese (Torino), Rozzano (Milano), Roma Tiburtino, Oristano, Lampedusa (Agrigento), Alba Adriatica (Teramo) e Bari, Desio (Monza), Brugherio (Monza), Corsico (Milano), Pantelleria (Trapani) e tanti altri. I murales sono visibili anche sul sito dedicato di poste al seguente indirizzo http://paint.posteitaliane.it

In Calabria sono stati scelti come uffici postali quelli di Delianuova (RC) ed appunto quello di Altomonte.Il Sindaco Gianpietro Carlo Coppola esprime un forte plauso all’iniziativa di Poste Italiane ed allo sforzo da essa compiuto per promuovere l’arte (in ogni sua forma) anche a favore dei piccoli Comuni, nonché un sentito ringraziamento a Cisi Paolo Sante per la documentazione fotografica e all’artista Ironmould, per la realizzazione del murale sulle facciate dell’Ufficio postale, collocato nel centro del paese.

Inoltre, il Sindaco sottolinea l’importanza del progetto artistico di Poste Italiane “P.A.I.N.T.”, attraverso il quale è stato possibile cambiare e ridare un nuovo tratto estetico ad uno spazio urbano del borgo frequentato da numerosi utenti e cittadini altomontesi, oltre che da tantissimi turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, soprattutto d’estate per il famoso Festival Euromediterraneo e per le tante altre iniziative culturali (Festa del Pane, Festival Teatro Scuola, Divino Jazz ecc.ecc.) che rendono Altomonte uno dei più importanti centri d’arte e cultura della Calabria.

Infine, il Sindaco evidenzia come l’opera di Ironmould, di forte impatto e di grande forza evocativa sui temi della tecnologia e del futuro “prossimo” rappresenta – attraverso l’immagine artistica di cavi e di simboli elettronici – l’universo tecnologico della comunicazione alle soglie del terzo Millennio . Una “rete contemporanea” che consente di trasportare numerosi dati e più in generale svariati messaggi di tipo differente, che attestano la modernizzazione di Poste Italiane e rivelano l’infinita rete di connessioni che permettono agli utenti di usufruire di servizi e collegamenti capaci di originare relazioni tra persone e territori differenti, distanti anche migliaia di chilometri.

Alla cerimonia di inaugurazione del murale interverranno il Sindaco di Altomonte Gianpietro Carlo Coppola, l’Assessore al Turismo Mario Pancaro e l’Assessore alle Attività Culturali Elvira Berlingieri, per Poste Italiane, il Direttore della Filiale di Castrovillari Francesco Odierno e la Direttrice Angelina Sammarco dell’Ufficio Postale di Altomonte.