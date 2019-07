Al Magna Graecia Film Festival Dino Abbrescia, Susy Laude e Mia Benedetta

Condividi

Volto noto del cinema e della tv, l’attore Dino Abbrescia è componente della Giuria della XVI edizione del Magna Graecia Film Festival presieduta da Alessandro Genovesi. Famoso per i suoi numerosi ruoli in fiction di successo, tra cui Distretto di polizia e Squadra antimafia, Abbrescia ha alle spalle una corposa carriera cinematografica, costellata di collaborazioni con Gabriele Salvatores, Giovanni Veronesi, Carlo Vanzina, Antonio Albanese, Matteo Garrone e molti altri ancora. Ospiti del Festival dedicato alle opere prime e seconde, che si terrà nell’area porto di Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto,anche l’attrice, sceneggiatrice e regista Susy Laude e l’attrice Mia Benedetta, quest’ultima nel cast della commedia in concorso “Il grande salto” di Giorgio Tirabassi insieme aRicky Memphis, Giorgio Tirabassi, Marco Giallini e Valerio Mastandrea.