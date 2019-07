“Agenda Urbana”, venerdì incontro a Lamezia Terme: proposte della Cgil Area Vasta

Condividi

La crescita integrata per valorizzare il ruolo centrale di Lamezia Terme – che incrocia le dinamiche che caratterizzano lo Sviluppo sostenibile dell’intera Regione – deve rappresentare un obiettivo strategico degli interventi previsti da Agenza Urbana.E la Cgil dell’Area Vasta intende affiancare tutti gli attori protagonisti del processo che punta a rafforzare e migliorare il livello e la qualità dei servizi pubblici urbani per i cittadini di Lamezia e non solo.

Per questo motivo, la Cgil ha organizzato, per venerdì 26 luglio alle 10, al Chiostro Caffè Letterario di piazzetta San Domenico, a Lamezia, un’iniziativa pubblica per esplicitare pubblicamente le proposte dell’associazione sindacale e confrontarsi con i diversi soggetti competenti in relazione agli interventi previsti da Agenda Urbana. Ai lavori, che saranno introdotti e presieduti dal segretario confederale della Cgil Area Vasta “Catanzaro-Crotone-Vibo”, Raffaele Mammoliti, interverranno Antonio Cimino (segreteria Cgil di Area Vasta), Graziella Catozza (portavoce del Forum del Terzo settore del Lametino e del Reventino), Anna Mancini (dell’associazione “Caduceo”), e Nicola Marongiu (coordinatore dell’Area Welfare della Cgil nazionale). «Il nostro impegno – spiegano i rappresentanti della Cgil di Area Vasta – sarà quello di contribuire a mettere in campo le azioni necessarie a contrastare la fragilità economico-sociale esistente, attraverso il miglioramento dei servizi soprattutto in aree marginali affinché vengano favorite crescita sociale e innovazione. Sono questi gli obiettivi fondamentali su cui concentrare l’interesse e l’attenzione della nostra proposta e iniziativa»