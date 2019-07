A Soverato l’esibizione della famosa ballerina Lelah Kaur

Condividi

La bellissima Lelah Kaur a Soverato. Già maestra di danze orientali a “Ballando con le stelle”, su Rai Uno, domani 13 luglio la soubrette sarà l’ospite d’onore di uno straordinario spettacolo che si svolgerà nell’anfiteatro del Lungomare Europa. “Ballando sotto le stelle di Soverato” il tema della serata che prenderà il via alle ore 21. Sarà l’occasione per mettere in scena il saggio di fine anno della “Shall we dance?”. C’è grande attesa, dunque, per la preannunciata esibizione di Lelah Kaur, popolarissima ormai da molti anni grazie, anche e soprattutto, alle sue costanti apparizioni sui principali canali televisivi nazionali, pubblici e privati. Quando si parla di danza orientale, di danza del ventre, il pensiero corre subito a lei, sia sulle reti Rai che Mediaset. Danzatrice solista e maestra di ballo nel programma “Ballando con le Stelle” per le concorrenti in gara Alba Parietti, Giuliana De Sio e Xenya, Lelah Kaur è recentemente convolata a giuste nozze proprio in Calabria, nella chiesa del Santuario di Torre di Ruggiero.