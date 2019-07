A Gizzeria Lido flash mob per la sicurezza della SS18 Tirrena Inferiore

Condividi

Sabato 13 luglio, alle ore 17.30, si terrà un flash-mob a Gizzeria Lido, sulla statale 18 Tirrena Inferiore in prossimità del ponte che collega il Comune di Gizzeria con quello di Lamezia Terme. Il ponte è molto pericoloso per i passanti che normalmente lo attraversano per recarsi alla fermata del pullman. Il fenomeno si incrementa maggiormente nel periodo estivo per i molti ragazzi che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi nelle zone marine. La pericolosità è inoltre maggiore considerando che nella località Mortilla vi è il deposito dei Tir della GLS che normalmente transitano su quel tratto di strada.

Già un anno fa, il 15 aprile del 2018, è stata fatta la stessa azione riscuotendo l’interesse delle amministrazioni dei due Comuni che si erano dette propense a risolvere il problema. A più di anno di distanza nulla si è mosso, mentre su quella statale fra Gizzeria e Falerna hanno perso la vita altre tre persone.

“Avevamo già fatto presente una possibile soluzione con la costruzione di una passarella a ridosso del ponte stesso, ma quello che sollecitiamo ancora una volta è la messa in sicurezza di gran parte della statale, volendo ricordare che proprio in prossimità di quel tratto si è consumata la strage degli otto ciclisti il 5 dicembre del 2010. Quante vittime vi dovranno ancora essere prima che il problema venga affrontato di petto e senza scarica-barile circa le responsabilità e le competenze? Invitiamo quante più persone possibili a prendere parte al flash-mob, muniti di ombrelloni, asciugamani e salvagente proprio per dimostrare il forte disagio ed il rischio che corrono ogni volta che i nostri ragazzi raggiungono le località marine. Pericolo costante anche per i residenti poiché ricordiamo che al momento quel ponte è l’unica via di comunicazione fra i due comuni. Denunciamo anche che gli attraversamenti pedonali non sono del tutto a norma con la segnaletica verticale. Sollecitiamo anche una presa di posizione delle forze politiche ed interventi delle associazioni e delle amministrazioni coinvolte” affermano in una nota congiunta l’Associazione “Fare Per Gizzeria” e il Meetup di Lamezia Terme e Comprensorio.