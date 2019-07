A Chiaravalle Centrale domani “La grande notte dei Normanni”

Condividi

“La grande notte dei Normanni”. La straordinaria rievocazione storica è in programma a Chiaravalle Centrale sabato 27 luglio. A partire dalle ore 15 partirà l’allestimento di un vero e proprio campo militare medioevale, con giochi, falconeria, tamburini, arcieri e artigianato, nel parco giochi di località Foresta. Nella stessa data, per le vie del centro cittadino si snoderà un corteo in costumi d’epoca, a partire dalle ore 21, con centinaia di attori, figuranti, musici, danzatrici e azioni teatrali. Partenza da località “Le Pietre” e arrivo nel piazzale del Liceo dopo avere attraversato tutto il corso principale della città delle Preserre. Parteciperanno al raduno associazioni pugliesi e lucane, l’Agorà di Chiaravalle e tanti volontari locali guidati da eruditi commenti storici. Il corteo si ripeterà anche domenica 28 luglio, a partire dalle ore 17.30, seguendo lo stesso percorso. Domenica il campo militare sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle 19. Parallelamente, nel corso del fine settimana, tutti i ristoranti della città delle Preserre offriranno menù a tema a prezzi turistici.