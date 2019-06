Un “ponte” tra Crotone e Germania per favorire presenza di ospiti tedeschi in città

Far conoscere la nostra città per intensificare le presenze di ospiti tedeschi sul nostro territorio.

E’ questa l’attività messa in campo dall’assessore alla Pubblica Istruzione e Gemellaggi Francesco Pesce, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Amici del Tedesco presieduta da Loris Rossetto.

In queste settimane sono state numerose le iniziative e le visite istituzionali compiute dal rappresentante dell’amministrazione Pugliese in Germania che, a giudicare dal riscontro che si sta avendo sul territorio con numerose presenze di ospiti provenienti dalla Germania, grazie anche al volo diretto Crotone – Norimberga, hanno dato esito positivo.

La prima visita di promozione si è avuta dal 30 aprile al 4 maggio scorso quando l’assessore ha incontrato a Norimberga Gunther Kreuzer, Console Onorario d’Italia, che riveste anche la carica di Presidente dell’Associazione “Il Salotto” con oltre 250 iscritti

Successivamente ad Erlangen la delegazione crotonese ha incontrato la sindaca Elisabeth Preub nella Sala consiliare del comune tedesco.

Inoltre la delegazione ha effettuato un incontro con gli alunni ed i docenti del Ginnasio di Erlangen dove si è tenuta una attività didattica e scambio culturale tra studenti italiani e tedeschi

Nell’occasione l’assessore ha incontrato i sigg. Bamberg che sono stati tra i primi turisti a visitare, attraverso il volo diretto, la città di Crotone

Dal 1 giugno al 4 giugno nuova visita istituzionale in Germania con incontri presso il Club Velico di Erlangen e con docenti dell’Università di Norimberga.

Dal 2 giugno è stato istituito un info point presso l’aeroporto di Norimberga per presentare la città di Crotone, la sua provincia e la regione Calabria.

Il 3 giugno ancora un incontro con il console onorario a Norimberga, Gunther Kreuzer, al quale hanno partecipato, tra gli altri, la giornalista Nicoletta de Rossi, Tindara Koslowski, senior manager dell’aeroporto di Norimberga e l’imprenditore Alexander Hopf della Peach Patrol.

Non si ferma qui l’attività dell’assessorato.

Oltre alla partecipazione a fiere in Germania per la presentazione del territorio è prevista la visita istituzionale a Crotone del console Gunther Kreuzer il prossimo 9 luglio, mentre i vertici della Peach Patrol saranno anch’essi a luglio in visita a Crotone.

E’ prevista anche l’incontro con Marco Von Dobschutz, direttore degli affari esteri del Comune di Norimberga.

Sono numerosi i settori in cui si sta lavorando e che sono stati presentanti nel corso dell’incontro che si è tenuto lo scorso 10 giugno nella Sala Consiliare del Comune di Crotone.