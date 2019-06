Trasporti, Vono (M5S): Lunedì incontro sul sistema ferroviario Calabrese

Condividi

“Lunedì 24 giugno alle ore 16:00 presso la sala consiliare della provincia di Catanzaro in Piazza Prefettura dove si terrà il convegno che ha per titolo “Strategie per la sicurezza, l’innovazione e gli investimenti del sistema ferroviario Calabrese. Interverranno: Enrico Maria Pujia dirigente generale Mit per i trasporti e le infrastrutture ferroviarie, Sergio Stassi direttore territoriale produzione RFI Calabria e Domenico Scida direttore regionale della Calabria per Trenitalia.” Lo si legge in una nota della sen. Silvia Vono organizzatrice dell’incontro.