Summer Arena, appuntamento con lo show del duo Ficarra e Picone

A Soverato, dalle parti della Summer Arena, si pensa già alla stagione 2020. Così, mentre ancora deve iniziare il cartellone del 2019, dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che gestisce l’area e ne cura la programmazione degli eventi, fanno sapere che il 28 luglio 2020 ci sarà un imperdibile appuntamento, quello con lo show di Ficarra e Picone.

Sarà infatti una stagione davvero speciale, la prossima, per Salvo Ficarra e Valentino Picone, che celebreranno venticinque anni di sodalizio artistico con un tour importante nelle più prestigiose venue d’Italia, che toccherà oltre 20 città.

Più di cinquanta date per abbracciare in lungo e largo l’affezionato pubblico di tutta la Penisola, con uno spettacolo nuovo di zecca, che raccoglierà alcuni pezzi di repertorio e molti altri inediti, scritti proprio per festeggiare il ritorno a teatro per questa importante ricorrenza.

Parte ufficialmente oggi la prevendita su www.ticketone.it e il 24 giugno nelle prevendite abituali, delle prime date già confermate della tournée che partirà dal 2 maggio 2020 da La Spezia.

Di grande impatto, la stagione estiva 2020 che li vedrà impegnati nella loro amatissima città dal 6 al 21 giugno al Teatro di Verdura di Palermo, il 10 luglio al Lucca Summer Festival, l’11 luglio in Piazza Grande a Palmanova (Ud), il 18 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia, il 23 luglio al Anfiteatro La Civitella di Chieti, il 25 luglio al Fossato del Castello di Barletta, il 26 luglio al Pala Live Piazza Palio di Lecce. Il 28 luglio Ficarra e Picone arriveranno alla Summer Arena di Soverato (Cz) e chiusura in bellezza del tour estivo al Teatro Antico di Taormina dal 31 luglio al 2 agosto.