Sud: Greco (Art1), “La Calabria in piazza contro sua marginalizzazione”

Condividi

“Il 22 Giugno la Calabria ritorna prepotentemente al centro dell’agenda politica nazionale grazie alla manifestazione di CGIL CISL e UIL. Non si può realizzare sviluppo, rilanciare l’economia, creare lavoro se non si parte dal Mezzogiorno, se non si parte dalla Calabria”. Lo scrive in una nota stampa il segretario regionale di Articolo Uno Pino Greco.

“La presenza del Segretario Nazionale Roberto Speranza – prosegue Greco -, che guiderà la delegazione di Articolo Uno, testimonia la grande attenzione che il nostro Partito ha nei confronti della Calabria. Un’attenzione concreta che si sviluppa con un’incessante azione parlamentare che ci vede impegnati nel contrastare i tentativi di questo Governo di marginalizzare sempre di più il nostro territorio e ne sono esempi eclatanti il Decreto Calabria o l’emendamento sul Fondo Sociale di Coesione”.

“Saremo in piazza con la nostra gente, con Roberto Speranza, e con i nostri rappresentanti istituzionali On. Nico Stumpo, Antonella Rizzo Assessore Regionale e Arturo Bova Presidente Commissione Antindrangheta”, conclude Greco.