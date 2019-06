“Storie di Alternanza”, venerdì la premiazione di tre scuole catanzaresi

Condividi

Torna, con la prima sessione del 2019, “Storie di Alternanza”, la cerimonia con cui la Camera di Commercio di Catanzaro – dopo averli valutati nelle scorse settimane – premierà tre degli istituti scolastici superiori catanzaresi che hanno partecipato al percorso alternanza scuola-lavoro e lo hanno raccontato attraverso un elaborato video.

La cerimonia si terrà venerdì 7 giugno prossimo, alle ore 10:30, nella Sala Conferenze del palazzo della Camera di Commercio di Catanzaro, in via Menniti Ippolito, 16. A essere premiate saranno l’IIS “E. Scalfaro”, l’ITE “Grimaldi-Pacioli” e il Liceo Scientifico “L. Siciliani”. Al primo classificato, andrà un premio di €1500,00, al secondo di €1000,00 e al terzo di €500,00 spendibili per materiale didattico a supporto dell’attività scolastica e di alternanza.

Si tratta, come detto, della prima sessione locale 2019 del premio. Ad essa seguirà la fase nazionale, che si terrà a Roma e a cui parteciperanno tutti gli elaborati prodotti in Italia. In palio un premio fino a €5000,00.