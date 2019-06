Stella del Mare organizza l’evento “Ti apro le porte dell’anima”

Condividi

Il Centro Ascolto Stella del Mare ha organizzato per il 20 ed il 21 giugno 2019, l’evento dal titolo: “Ti apro la porta dell’anima”, col patrocinio dell’associazione gruppo regionale M.O.I.C.A. e l’associazione “Libere Donne” di Crotone. Gli incontri, molto importanti, ai quali la cittadinanza è invitata a partecipare, si svolgeranno esclusivamente di pomeriggio.

Il primo avrà luogo, a partire dalle 16.30, presso la sede Arca Enel, sita in piazza Matteotti 6, a Catanzaro, con un’esposizione artistica e successivo dibattito. Saranno presenti gli espositori: Rosa Amerato (pittrice) che donerà al termine della serata un suo quadro al Centro Ascolto per l’impegno nel sociale, Maria De Fazio (poesia), Tullio De Virgilio (fotografia), Stefania Mandaliti (fotografia), Marco Pugliese (dipinti), Franco Tavernise (poesia) e Michele Varcasia (fotografia); interverranno alla discussione, moderata dalla giornalista Stefania Abbruzzo, la dottoressa Stefania Mandaliti (presidente associazione Stella del Mare), la dottoressa Francesca Cuomo (psicologa clinica), l’avvocato Giusy Pino (presidente regionale gruppo M.O.I.C.A.) e la dottoressa Caterina Villirillo (presidente associazione Libere Donne).

Il secondo appuntamento, ovvero la presentazione del libro della giornalista del TG1 Adriana Pannitteri “Cronaca di un delitto annunciato”, si terrà invece, alle 18.30, presso la libreria Ubik, in via del progresso 2, a Catanzaro Lido. Al dibattito, moderato dal dottor Nunzio Belcaro (titolare libreria Ubik), presenzieranno la dottoressa Stefania Mandaliti (criminologa forense), la dottoressa Stefania Abbruzzo (giornalista) e il dottor Michele Varcasia (responsabile comunicazione A.M.I avvocati).

La serata del 21 si concluderà con la cena sociale, al prezzo di 40 €, presso il ristorante “Luna Convento” di Stalettì.

“Il “Ti apro la porta dell’anima”– ha sottolineato l’organizzatrice dell’evento Stefania Mandaliti – è una storia, un’emozione che si percepisce attraverso le realizzazioni che ciascuna persona esporrà; è un confronto all’insegna dell’ascolto, della poesia, dell’arte e della fotografia; è un dibattito con i tanti e diversi esperti che interagiscono quotidianamente con Stella del Mare. “Ti apro la porta dell’anima” – ha concluso – è la possibilità di avere come ospite la giornalista Adriana Pannitteri che conduce in Rai i telegiornali mattutini e che ha all’attivo la pubblicazione di diversi libri”.

Per informazioni sull’evento e per le prenotazioni alla cena sociale (entro e non oltre il 17/06/2019) è possibile telefonare al numero 339.3715940 oppure inviare una email agli indirizzi segreteriastellamare@libero.it/presidentestellamare@yahoo.com.